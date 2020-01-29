Сакраменто, США, , 08:21 — REGNUM Прибывающие спецрейсом из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, в аэропорт Онтарио (штат Калифорния) граждане США могут быть помещены в карантин. Такую возможность рассматривают власти калифорнийского округа Сан-Бернардино, сообщает 29 января CNN со ссылкой на источники.

«Они (пассажиры спецрейса) будут изолированы после того, как покинут самолет», — заявил председатель наблюдательного совета округа Сан-Бернардино Курт Хэгман.

Также он указал, что изолированные граждане не могут посещать общественные места и им по прибытии сотрудниками Центра по контролю и профилактике заболеваний будет проведено обследование.

Кроме этого, Хэгман отметил, что прибывшие из Уханя пассажиры будут размещены в одном из ангаров аэропорта Онтарио, который будет для этого специально оборудован, на время от трех до десяти дней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что особый режим введен в аэропорту Хабаровска в связи с угрозой коронавируса.