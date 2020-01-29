, 08:10 — REGNUM В Пермском крае в 2019 году зафиксировано 11 случаев заболевания корью, в том числе четыре случая среди граждан, прибывших из Грузии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Стоит отметить, что в 2016—2017 годы случаи заболевания в крае отсутствовали, в 2018 году зарегистрирован один случай.

В 2019 году на территории Прикамья проводилась подчищающая иммунизация против кори, в том числе среди иностранцев — вакцинировано 3,2 тыс. трудовых мигрантов. С начала 2020 года привито 318 трудовых мигрантов.