Хабаровск, , 08:06 — REGNUM Особый режим введен в аэропорту Хабаровска в связи с угрозой коронавируса, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM пресс-центре ОАО «Хабаровский аэропорт».

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Повышенные меры безопасности введены в международном терминале аэропорта. Особое внимание, согласно распоряжению Роспотребнадзора, уделяется пассажирам, прибывающим из Китая и других стран АТР.

Также в аэропорту действует бригада медиков. 29 января днем здесь ожидают рейс с китайского курорта Хайнань — туроператоры эвакуируют туристов. Всех пассажиров сразу по прибытии обследуют.

Особый режим продлится в воздушной гавани Хабаровска до полной стабилизации ситуации с вирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске бригады скорой помощи выезжают к пациентам в костюмах спецзащиты.