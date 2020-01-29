Париж, , 08:01 — REGNUM Мэр Парижа Анн Эдальго намерена создать сеть велосипедных дорожек, которые бы связывали столицу, к 2024 году, сообщает Le Figaro.

Анн Идальго предлагает добавить 400 километров велодорожек к существующим 1 018 км, включая Vélopolitain, сеть основных осей велосипедных дорожек, которые будут связывать город.

Кроме того, в Париже будут распространены велодорожки с двусторонним движением и будет создано 100 000 парковочных мест для велосипедов.

Анн Идальго также планирует создать «Кодекс улиц», который «будет отдавать приоритет пешеходам и велосипедистам».

Как сообщало ИА REGNUM, Анн Идальго выдвинула свою кандидатуру на пост мэра Парижа и намерена одержать победу в муниципальных выборах в марте 2020 года.

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