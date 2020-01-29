Амстердам, , 07:57 — REGNUM МИД Нидерландов заявил, что с 28 января ограничения на поездки относятся ко всей территории Китая. До этого дня ограничения действовали только в отношении провинции Хубэй, где был обнаружен коронавирус.

В отношении провинции рекомендуется перемещаться только в случае крайней необходимости. В отношении Китая в целом на сайте МИДа Нидерландов обращают внимание на действующие по всей стране ограничительные меры.

МИД призывает граждан Нидерландов, находящихся в Китая, связаться с информационной службой министерства. Гражданам, собирающимся поехать в Китай, рекомендуется оставаться на связи с турагенствами.