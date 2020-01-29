Пермь, , 07:57 — REGNUM В Пермском крае увеличилось количество исполнительных производств о взыскании задолженности по кредитам с граждан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону.

В 2019 году на исполнении в службе судебных приставов находилось более 240 тыс. исполнительных дел, а общая сумма кредиторской задолженности по ним составляла свыше 41 млрд рублей. По сравнению с 2018 годом количество исполнительных производств увеличилось на 43%, а общая сумма кредиторской задолженности — на 3 млрд рублей.

В 2019 году приставы исполнили 135 тысяч производств на сумму около 15 млрд рублей.