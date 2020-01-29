Пекин, , 07:59 — REGNUM В китайской провинции Хубэй, где зафиксировано наибольшее число инфицированных коронавирусом, находится не менее 177 граждан России, 120 из них — в городе Ухане. Об этом 29 января сообщает посольство РФ в Пекине.

«По данным посольства, количество российских граждан на территории провинции Хубэй, с которыми у нас установлена связь, — 177 человек. Из них 120 граждан находятся в городе Ухане», — говорится в заявлении посольства России.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в общей сложности около шести тысяч случаев заражения пневмонией и 132 смерти из-за нового коронавируса зафиксировано в Китае.

В провинции Хубэй зафиксировано 26 смертей, а также наибольшее число заболевших.

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