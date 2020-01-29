Петропавловск-Камчатский, , 07:58 — REGNUM На Камчатке таможня усилила контроль в пунктах пропуска через границу в связи с распространением коронавируса в Китае, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в таможне полуострова.

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«В зимне-весенний период на Камчатку прилетают международные чартерные рейсы из Таиланда. Пассажирам, прилетающим такими рейсами, уделяется особое внимание», — сообщили в таможне.

В камчатской таможне также подчеркнули, что аэропорт Петропавловск-Камчатский является удобным и экономически выгодным для дозаправки грузовых воздушных судов и судов бизнес-авиации, следующих из стран АТР и США. Практически ежедневно для дозаправки здесь останавливаются лайнеры из разных стран АТР. Всех прибывших на Камчатку с признаками ОРВИ в обязательном порядке госпитализируют и обследуют.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске бригады скорой помощи выезжают к пациентам в костюмах спецзащиты. Такие правила введены в связи с распространением в Китае коронавируса.