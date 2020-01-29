Токио, , 07:46 — REGNUM Первая группа японских граждан, эвакуированных из китайского Уханя, где находится очаг эпидемии новой пневмонии, прибыла в Токио, сообщает Associated Press.

Сообщается, что все пассажиры авиарейса выходили из самолета в масках. Четверо из 206 эвакуированных японцев будут помещены в больницу Токио, так как у них подозревают заражение коронавирусом нового типа.

Напомним, в настоящее время в Японии подтверждено семь случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, второй чартерный рейс, который вывезет японских граждан из китайского города Ухань на родину, должен направиться в Китай уже вечером 29 января. Отмечалось, что желание эвакуироваться из КНР высказали около 650 граждан Японии.

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