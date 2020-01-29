Амстердам, , 07:44 — REGNUM Медицинские работники в Нидерландах, которые подозревают у пациента заражение коронавирусом, обязаны немедленно сообщать об этом Муниципальным службам здравоохранения. Такое решение приняло Министерство здравоохранения страны 28 января по рекомендации Национального института по здравоохранению и окружающей среде.

Коронавирус приравнен к болезням класса А. Это означает, что власти могут быстро отреагировать в случае появления вируса в Нидерландах.

В настоящий момент не планируется введения проверки пассажиров в аэропорту Схипхол. В Министерстве здравоохранения указали на то, что подобная мера в прошлом не рекомендовала себя как очень эффективная. Во время эпидемии Тяжёлого острого респираторного синдрома (ТОРС) в 2003 г. ни один пациент не был выявлен в ходе проверок в аэропорту.

Также в министерстве сочли бесполезной раздачу масок пассажирам из Китая, как это делается в настоящий момент во Франции.