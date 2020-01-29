Петропавловск-Камчатский, , 07:41 — REGNUM В нескольких школах Камчатского края введен карантин по гриппу и ОРВИ. Карантин вводится в тех учебных заведений. Где заболеваемость детей превысила порог в 20%, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по региону.

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В некоторых школах, закрытых на карантин, заболели 38% — 40% детей. В некоторых школах из-за гриппа и ОРВИ закрыты отдельные классы.

Полностью не работает школа №41 в Петропавловске-Камчатском.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье из-за гриппа и ОРВИ закрыто 80 школьных классов.