Ухань, Китай, , 07:28 — REGNUM Около 2300 медицинских работников со всего Китая было направлено в провинцию Хубэй в центральной части Поднебесной для борьбы с новым коронавирусом, сообщает 29 января газета China Daily.

Как стало известно, 28 января в регион было направлено 2287 человек в рамках 21 медицинской группы из провинций Ганьсу и Гуандун, Синьцзян-Уйгурского автономного района, Шанхая и прочих городов центрального подчинения и регионов Китая.

Таким образом, суммарно 6097 медицинских работников из 26 провинций, муниципалитетов и автономных районов Китая, а также из трех военных госпиталей были направлены в эпицентр нового коронавируса.

Около 1500 медиков было направлено в другие города, помимо Уханя, которые также оказались измучены этой заразой. В их число вошли Хуанган, Эчжоу, сяогань и Сяньнин. Всего восемь провинций и городов центрального подчинения, включая Гуандун, Чжэцзян, Шаньдун, Тяньцзинь, Цзянсу, Сычуань и Шанхай направили уже вторую очередь медицинских бригад, состоящую из 1137 человек.

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