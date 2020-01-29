Пекин, , 07:27 — REGNUM В 118 городах материкового Китая из-за коронавируса временно закрылись рестораны крупнейшей сети Haidilao. Об этом говорится в сообщении холдинга Haidilao International, которое 29 января было опубликовано на Гонконгской фондовой бирже.

Уточняется, что решение приостановить работу ресторанов в материковом Китае принято на период до 31 января, но с учётом ситуации срок может быть продлён. Рестораны в Гонконге, Макао и Тайване продолжают работать.

Сеть ресторанов острой сычуаньской кухни Haidilao имеет 593 филиала в Китае, Сингапуре, Токио, Сеуле и Лос-Анджелесе. В них готовят блюда в традиционном китайском самоваре «хого» — «горящий котел».

Как сообщало ИА REGNUM, половина кофеен американской компании Starbucks на территории Китая временно прекратили свою работу в связи новым коронавирусом.

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