Менло-Парк, США, , 07:25 — REGNUM Компания Facebook использует инструменты сбора данных о пользователях на сторонних сайтах. Об этом говорится в заявлении основателя и генерального директора компании Марка Цукерберга, размещённом на корпоративном сайте соцсети.

«Другие компании отправляют нам информацию о вашей деятельности на своих сайтах, и мы используем эту информацию, чтобы показывать вам релевантные вам объявления», — объяснил он.

Цукерберг добавил, что в компании анализируют данные об открытии приложений или входе в них через Facebook, просмотре контента, поиске товара, его добавлении в корзину и приобретении, а также о совершении пожертвований. Отмечается, что сегодня в социальной сети стал доступным инструмент «Off-Facebook Activity», который позволяет запретить сбор сведений.

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