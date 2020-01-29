Оренбург, , 07:19 — REGNUM В Оренбургской области коллекторские агентства за незаконную деятельность наказали на 5,2 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по региону.

По данным ведомства, зафиксирована почти 1 тыс. жалоб оренбуржцев на работу коллекторов, которые во время своей деятельности по возврату просроченной задолженности изнуряли граждан телефонными звонками, смс-сообщениями, превышая лимит. Кроме того, должники жаловались на поступающие угрозы.

За 2019 год возбуждено 88 административных производств в отношении коллекторских агентств и микрофинансовых организаций, которые оказывают услуги по взиманию долгов. Объем штрафных санкций составил более 5 млн рублей.