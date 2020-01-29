Гуанчжоу, Китай, , 07:19 — REGNUM Среди двенадцати новых случаев заражения коронавирусом в столице провинции Гуандун городе Гуанчжоу оказался один иностранец, сообщает 29 января газета China Daily.

Им оказался гражданин Пакистана. Всего в провинции выявлено 53 новых случая заражения новым коронавирусом, в связи с чем суммарное число больных достигло 241. Еще один пациент был выпущен из больницы после полного излечения. Таким образом уже четыре человека были вылечены.

Города Хэюань и Маомин появились в списке городов провинции с подтвержденными случаями коронавируса с одним и двумя случаями соответственно. В восемнадцати из 21 городов окружного уровня в Гуандуне были выявлены новые случаи коронавируса у пациентов возрасте от 11 до 85 лет.

Всего 1342 человека, имевших тесные контакты с заразившимися, в настоящее время находятся под наблюдением медиков. Как сообщало ИА REGNUM, город Вэйфан провинции Шаньдун направил столице провинции Хубэй городу Уханю, где произошла вспышка инфекции, 350 тонн овощей в качестве помощи.

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