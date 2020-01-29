Новосибирск, , 07:14 — REGNUM В Новосибирской области по итогу IV квартала 2019 года численность рабочей силы (занятые и безработные) в возрасте от 15 лет и старше составила 1443,1 тыс. человек, сообщает Новосибирскстат.

«В численности рабочей силы 1360,2 тыс. человек классифицировались как занятые в экономике и 82,9 тыс. человек — как безработные. Уровень занятости населения в возрасте от 15 лет и старше — 59,3%, уровень безработицы — 5,7%», — уточняет региональный орган статистики.

В службе занятости населения Новосибирской области на конец декабря 2019 года было зарегистрировано 13,2 тыс. безработных граждан. Уровень зарегистрированной безработицы — 0,9% от численности рабочей силы.