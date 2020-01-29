Цзинань, Китай, , 07:11 — REGNUM Китайская овощная столица город Вэйфан в провинции Шаньдун пожертвовала 350 тонн высококачественных овощей городу Ухань в провинции Хубэй, где произошла вспышка нового коронавируса, сообщает 29 января газета China Daily.

Власти города Вэйфан сообщили, что продолжат поддерживать Ухань, ежедневно поставляя по 600 тонн высококачественных и доступных овощей. Муниципальные власти города Шоугуан мобилизовали специализированные овощные рынки и сельскохозяйственные парки, а также фермеров на сбор самых свежих овощей для Уханя.

Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Чжэцзян было выявлено 123 новых случая заражения новым коронавирусом.

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