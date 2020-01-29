Москва, , 07:06 — REGNUM Новый глава Минкомсвязи России Максут Шадаев предложил предоставить уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность, доступ к персональным данным граждан РФ. Об этом 29 января пишут «Ведомости».

Отмечается, что по предложению министра силовики могут получать доступ к информации с 2024 года. Речь идет о государственных данных, данных банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов. Сегодня такой доступ правоохранительные органы получают по решению суда.

Выступая на заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика», Шадаев также предложил осуществить цифровизацию госуслуг и усовершенствовать способы идентификаций граждан. Главной целью этой работы министр назвал снижение времени, которое должен тратить гражданин на общение с органами власти.

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