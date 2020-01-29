Ханчжоу, Китай, , 07:02 — REGNUM В провинции Чжэцзян на востоке Китая зафиксировано 123 новых случая заражения новым коронавирусом, сообщает 29 января газета China Daily.

Таким образом, общее число заразившихся в провинции достигло 296 человек. Из них 19 — в городе Ханчжоу, 54 — в города Вэньчжоу, 18 — в Тайчжоу и три в Нинбо. Вдобавок ко всему 5501 человек находится под тесным контролем медиков в связи с подозрением.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число заразившихся коронавирусом нового типа в Китае приблизилось к 6000 человек, более 130 человек умерли.