Кемерово, , 06:54 — REGNUM В Кемеровской области по итогам 2019 года Госжилинспекция выявила почти 9,3 тысяч нарушений, сообщила начальник ГЖИ Ирина Гайденко.

За прошедший год специалисты ГЖИ рассмотрели почти 24 тыс. обращений от граждан и организаций. Большинство жаловалось на ненадлежащую работу управляющих компаний. По итогам года число обращений осталось практически на уровне 2018 года, увеличившись на 0,3%.

Так было выявлено почти 9,3 тыс. нарушений: более 5,5 тыс. связаны с нарушением правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, 963 — нарушения качества предоставления коммунальных услуг, 276 — несоблюдение порядка расчёта платы за ЖКУ.

Проверки коснулись деятельности почти 90% управляющих компаний Кузбасса. Из общего числа нарушений 7,6 тыс. допущены со стороны УК, основная часть которых приходится на УК в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске.

По всем выявленным нарушениям принимаются меры. Общая сумма назначенных административных штрафов по итогам 2019 года — около 65 млн рублей (почти вдвое больше, чем в 2018 году.