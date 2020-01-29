Москва, , 06:52 — REGNUM Продление каникул в Китае до конца февраля, вызванное эпидемией коронавируса в КНР, может вызвать сбои при поставках китайской потребительской электроники в Россию. Об этом 29 января сообщает РБК со ссылкой на поставщиков техники.

По данным компаний, если этот прогноз сбудется, то дефицит на рынке может возникнуть в преддверии 23 Февраля и 8 Марта, когда из-за праздников в РФ спрос на данную продукцию значительно увеличивается.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство Китая из-за опасной эпидемиологической ситуации в стране решило продлить новогодние каникулы до 2 февраля.

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