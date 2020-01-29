Токио, , 06:50 — REGNUM Игроки Monster Hunter: World получили возможность сделать в игре оружие Juicy Well-made Hammer, которое представляет собой огромную жареную голень. Ролик с демонстрацией нового игрового оружия был опубликован 28 января на YouTube-каналеBoY KunG.

Эта возможность предоставлена геймерам в рамках фестиваля празднования второй годовщины игры, который продлится до 13 февраля 2020 года. Странное ружие можно добыть, выполнив квест Beef is Never a Mi-Stake.

Релиз Monster Hunter: World состоялся 26 января 2018 года. Ранее ИА REGNUM опубликовало видео, в котором компания Capcom показала, как создавалось игровое видео с монстрами

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