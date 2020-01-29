Чита, , 06:48 — REGNUM Школьники из сельских районов Забайкальского края получат возможность заниматься в детском мобильном технопарке «Кванториум». Как пояснили в пресс-службе забайкальского губернатора, первый в регионе мобильный «Кванториум» будет работать в Читинском, Карымском и Улётовском районах, а посетить его смогут четыре тысячи детей.

«Это тысяча школьников в год, прошедших обучение и не менее трех тысяч школьников в год вовлечённых в мероприятия технопарка», — пояснили в забайкальском правительстве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце октябре 2019 года в Чите работать новый детский технопарк «Кванториум», где занимаются 400 одаренных детей. Первый детский технопарк открылся там в сентябре. А всего до 2024 года в Забайкалье планируется создать еще два мобильных технопарка «Кванториум». Программа реализуется в рамках нацпроекта «Образование».

Ведущие российские учёные, исследователи и проектировщики занимаются с талантливыми детьми. Некоторые ученики затем отправляются на практику в инновационные центры страны, в том числе и в Сколково.

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