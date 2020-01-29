Кемерово, , 06:45 — REGNUM В 2019 году более 1,2 миллиона жителей Кемеровской области прошли диспансеризацию и профилактические медосмотры: взрослые — 605 тыс. 980 человек, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей — 17 тыс. 305 человек, несовершеннолетние — 479 тыс. 511 человек. Такие цифры озвучил начальник областного департамента охраны здоровья населения Михаил Малин.

«И здесь важны не только формальные, количественные показатели: благодаря диспансеризации можно не только обнаружить, но и предупредить развитие опасных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, онкологических, — сказал Малин. — Главная задача диспансеризации — сохранить здоровье, выявить факторы, влияющие на здоровье пациентов на том этапе, когда можно снизить риски путём изменения образа жизни или профилактического лечения. Если же в ходе профосмотра возникают подозрения на серьёзные болезни, то пациента направляют на дополнительные исследования к специалистам».

Диспансеризацию и профосмотры в 2019 году проводили 59 медицинских организаций государственной и частной формы собственности Кузбасса. В сельских территориях работала 21 мобильная медицинская бригада.

По результатам диспансеризации впервые выявлено: 11 352 случая гипертонической болезни; 1 151 — сахарного диабета; 209 — случаев глаукомы; 14 — туберкулеза; 369 — случаев злокачественных новообразований (из них ранней стадии — 171 случай).

По планам, в 2020 году диспансеризацию должны пройти 1 млн 100 тыс. жителей Кузбасса.