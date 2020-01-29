Биробиджан, , 06:31 — REGNUM Мэр Биробиджана Александр Головатый предложил создать системный учёт домашних животных, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Об этом градоначальник сообщил на своей личной странице в сети Instagram, предложив также актуализировать действующие правила их содержания.

Это заявление главы города было вызвано участившимися случаями беспечного обращения горожан со своими питомцами, которых часто выбрасывают на улицу, обрекая их на голодную смерть. Как рассказал Александр Головатый, он не намерен соглашаться с имеющимся положением дел.

Как сообщало ИА REGNUM, проверка инцидента со стрельбой по собакам проводится в Екатеринбурге.