Пекин, , 06:28 — REGNUM Государственные корпорации Китая центрального подчинения суммарно выделили провинции Хубэй 600 млн юаней (около $86,5 млн) денежных средств на борьбу с эпидемией коронавируса, сообщает 29 января агентство Синьхуа.

Как сообщили в Комиссии Госсовета КНР по надзору и управления государственными активами, корпорации медицинского, нефтяного, авиационного, энергетического и логистического профиля выделили внушительное количество лекарств, оборудования, материалов для профилактики эпидемии и предметов первой необходимости провинции Хубэй.

Корпорация China National Pharmaceutical Group пожертвовала 10 млн юаней лекарственными препаратами и профилактическими средствами, а также поставила более 2,9 млн единиц медицинских масок и перчаток.

Государственная сетевая корпорация оказала помощь в размере 60.28 млн юаней электроэнергией для снабжения медицинских и прочих зданий и строительных площадок, где возводятся новые госпитали.