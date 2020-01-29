Челябинск, , 06:26 — REGNUM В Челябинской области начальник пожарно-спасательной части осуждён за получение взятки и мошенничество. Об этом сообщает областное управление СКР.

Следствие и суд выяснили, что 18 декабря 2018 года он получил взятку в сумме более 27 000 рублей за не увольнение водителя пожарной части, лишённого прав на управление транспортными средствами, и за не сообщение об этом руководству. В тот же день взяткополучатель был пойман. Кроме того, им были получены 18 тыс. рублей за «помощь» двоим сотрудникам, совершившим дисциплинарные проступки, в получении премии. При этом гражданин знал о том, что премий эти люди лишены не были.

Суд назначил ему 4,5 лет условно. Также он заплатит штраф — 120 тыс. рублей.