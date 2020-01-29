Благовещенск, , 06:21 — REGNUM В Благовещенске из аптек пропали защитные маски, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В социальных сетях Благовещенска жители города активно обсуждают пропажу из торговых сетей и аптек защитных масок, купить которые теперь стало практически невозможно. В то же время губернатор области Василий Орлов призывает население региона соблюдать «масочный режим».

«В школах и вузах сейчас масочный режим. Но ни в одной аптеке нет масок, закончились. И как нам быть?», — спрашивают амурчане в соцсетях.

В одной из аптечных сетей уверяют, что крупная партия масок должна прибыть в город 31 января, после чего она сразу поступит в продажу.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты Минздрава России прогнозируют, что короновирус проникнет в Россию с началом февраля, когда в страну хлынет поток граждан КНР, уехавших ранее на свою родину для встречи китайского нового года.