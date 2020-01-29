Хабаровск, , 06:13 — REGNUM В спецкостюмах, внешне напоминающих одежду для химзащиты и в масках, похожих на противогазы, выезжают медики скорой помощи в Хабаровске к пациентам, вернувшимся из стран АТР.

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В редакцию регионального ИА ДВ-Новости обратился испуганный житель столицы края. Он прислал видеозапись, на которой видно, как врачи скорой у одного из домов переодеваются в странные костюмы, которые напомнили мужчине химзащиту и в маски, похожие на противогазы.

Хабаровчанин решил, что в городе распространилась эпидемия. Однако врач 114 бригады скорой помощи успокоил человека: никакой эпидемии в Хабаровске нет, но есть приказ руководства, согласно которому в каждой машине скорой помощи появились укладки спецодежды. Таким образом медики реагируют на угрозу распространения коронавируса. В частности, в описанном случае, который снял на видео хабаровчанин, скорая выезжала к пациенту, только что вернувшемуся из Таиланда. Защитная спецодежда в машине имеется даже для водителя. Спецодежду медики надевают в случаях, если пациент вернулся из страны АТР, либо у пациента есть признаки простуды.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за распространения коронавируса в Китае в Хабаровске упали цены на туры в Таиланд,