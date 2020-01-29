Благовещенск, , 05:58 — REGNUM Из-за распространения коронавируса в соседнем Китае, жителей Приамурья призывают в общественных местах надевать и носить защитные маски, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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В Приамурье в условиях приближающейся угрозы на базе областной санэпидкомиссии создана рабочая группа по координации действий, направленных на противодействие распространению коронавируса. В области был введен режим повышенной готовности, принимаются активные профилактические меры — об этом сегодня, 29 января, на заседании правительства сообщила министр регионального здравоохранения.

«В области ведётся работа по переносу или отмене запланированных международных мероприятий. Все учреждения здравоохранения приведены в готовность к приему больных с подозрением на респираторные инфекции и пневмонию», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, на Колыме готовятся к встрече коронавируса: пункты пропуска через границу оснастили всем необходимым оборудованием.