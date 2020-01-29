Москва, 29 января 2020, 05:50 — REGNUM В среду, 29 января, в Москве будет облачно, местами небольшие осадки, местами гололедица. Температура воздуха 0… +2 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.
В ночь на 30 января в Москве будет облачно, небольшие осадки, местами гололедица, −1… +1 °С.
Скорость юго-восточного ветра составит 5−10 м/с. В столице в связи с гололедицей объявлен жёлтый уровень опасности. Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −3… +2 °С днём и ночью.
В четверг, 30 января, днём в столице ожидается −1… +1 °С. По области −3… +2 °С. Ночью в регионе −4… +1 °С.