Владивосток, , 05:42 — REGNUM В Приморье в связи с распространением коронавируса в соседнем Китае, будут проверены все китайские рынки и оптовые базы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Приморью.

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Для этого разработан комплексный план по предупреждению заноса и распространения инфекции, который включает в себя проверку мест массового скопления людей, в том числе китайские рынки.

«Разработан региональный план по профилактическим мероприятиям на территории Приморского края по предупреждению распространения инфекции, поскольку она не изучена. Также запланирована проверка надлежащего состояния объектов массового скопления людей, проведение текущей уборки и готовность медицинских организаций», — рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Светлана Морозова.

По мнению специалистов Роспотребнадзора, вероятность заразиться новой инфекцией невысокая, более того, она ниже степени заражения при обычном гриппе, уточнили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, 840 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в китайской провинции Хубэй.