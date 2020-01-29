Владивосток, , 05:50 — REGNUM 24 человека с подозрением на коронавирус нового типа были обследованы в Приморском крае — ни один случай не подтвердился. Об этом 29 января журналистам рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Светлана Морозова.

По её словам, своевременно были обследованы 12 человек «с признаками инфекции в целом», 4 — с признаками ОРВИ, и ещё были выявлены 8 человек, которые посещали КНР в течение инкубационного периода (14 дней). У всех обследования на коронавирус дали отрицательный результат. У некоторых из обследованных подтверждены другие заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 29 января в общей сложности 5974 случая заражения пневмонией и 132 смерти из-за нового коронавируса зафиксировано Китае.

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