Ирбит, Свердловская область, , 05:17 — REGNUM В свердловском Ирбите жители третьего и четвёртого подъездов дома номер 39 по улице Комсомольской вернулись в свои квартиры. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Жильцам второго и первого подъездов пока предложили находиться в пункте временного размещения. Но все они ушли к своим родственникам.

Чтобы обследовать несущие конструкции, на место был направлен диагностический комплекс «Струна-П». Как сообщало ИА REGNUM, в квартире на четвёртом этаже произошёл пожар, а этому предшествовал хлопок. Одна из межкомнатных перегородок оказалась повреждена. После этого дом решили обследовать на предмет повреждений, а жильцов в количестве 120 человек эвакуировали.

Читайте ранее в этом сюжете: При пожаре в квартире на Урале погиб 17-летний молодой человек