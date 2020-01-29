Пекин, , 05:12 — REGNUM Количество железнодорожных пассажиров в Китае упало на 62,2% до 3,46 млн человек 28 января на третий день торжеств по случаю Китайского Нового года относительно аналогичного дня 2019 года из-за коронавируса, сообщает агентство Синьхуа.

Железнодорожный сектор существенно сократил услуги пассажироперевозок в Поднебесной с целью сдерживания распространения коронавируса в стране, сообщили в компании China State Railway Group Co., Ltd.

Ожидается, что 29 января будет еще меньше поездок — всего 3,06 млн, что на 69,5% ниже аналогичного дня 2019 года. Железнодорожные перевозчики также транспортировали 665 тонн необходимых для борьбы с эпидемией материалов.

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