Пекин, , 05:04 — REGNUM Китай направит дополнительные 4,4 млрд юаней ($640 млн) дополнительных средств на борьбу с эпидемией коронавируса, сообщили 29 января в Министерстве финансов КНР

Как стало известно, дополнительные 500 млн юаней пойдут провинции Хубэй, где эпидемиологическая ситуация наиболее тяжелая — 25 смертей за последние сутки и 840 новых случаев заражения. Ранее министерство уже выделило 1 млрд юаней для профилактики и борьбы с новым коронавирусом 2019-nCoV в провинции.

Как сообщало ИА REGNUM, медики провинции Хубэй проверяют 20 366 тесных контактов больных коронавирусом на предмет заражения.

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