Владивосток, , 05:03 — REGNUM В 2019 году по программе добровольного переселения в Приморье прибыли 800 бывших соотечественников, с ними приехало 820 членов их семей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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По информации минтруда и соцполитики Приморья, в прошлом году количество прибывших в регион переселенцев превысило планируемое. Большинство прибывших — граждане Казахстана, Армении, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Наибольшее предпочтение они отдали городам Артём, Находка и Уссурийск.

«В качестве территории вселения участники программы могут выбрать один из 29 муниципалитетов Приморья. В планах на 2020 год — пополнить этот список еще двумя муниципальными образованиями — это Большой Камень и Партизанск», — рассказали в ведомстве.

Для обустройства на новом месте прибывшим выплачивается подъёмное пособие, сумма которого составляет 240 тыс. рублей на участника программ и по 120 тыс. рублей на членов его семьи.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальний Восток по программе добровольного переселения бывших соотечественников прибыло 50 тысяч человек.