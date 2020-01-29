Ухань, Китай, , 04:53 — REGNUM В провинции Хубэй в центральной части Китая зафиксировано 840 новых случаев пневмонии, вызванной неизвестным ранее коронавирусом 2019-nCoV, сообщает 29 января агентство Синьхуа.

Среди заболевших зафиксировано также 25 смертей, сообщили в местном департаменте здравоохранения. Всего 3554 случая заражения новым коронавирусом зарегистрировано в провинции, из них 3349 пациента находятся в больницах. Среди заразившихся 671 человек находится в тяжелом состоянии и 228 — в критическом.

Всего 20 366 тесных контактов больных отслеживается в провинции. Как сообщало ИА REGNUM, общее число заразившихся в Китае приблизилось к 6000 человек, жертвами вируса стали 136 человек.

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