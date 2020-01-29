Вашингтон, , 04:31 — REGNUM Целесообразность введения временного запрета на все полеты из Китая в Соединенные Штаты рассматривают в администрации США, сообщил 28 января телеканал CNBC со ссылкой на собственные источники.

Они сообщили, что представители крупнейших американских авиакомпаний были приглашены в Белый дом для обсуждения возможных ограничений в связи со вспышкой пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV.

Отмечается, что один из вариантов действий в настоящее время находится на рассмотрении президента США Дональда Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай заболевания новым типом коронавируса был выявлен в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. В настоящее время в КНР число заразившихся достигло 5 974 человек, а количество умерших от последствий болезни составляет 131 человек.

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