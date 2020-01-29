Пекин, , 04:31 — REGNUM В общей сложности 5974 случая заражения пневмонией и 132 смерти, из-за нового коронавируса зафиксировано в 31 регионе Китая, сообщает 29 января агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, 1239 пациентов находится в критическом состоянии, еще 9239 человек находятся под подозрением на заражение коронавирусом. Всего 103 человека было выписаны из больницы после выздоровления.

За прошедшие сутки было зафиксировано 1459 новых случаев заражения коронавирусом и 3248 случаев с подозрением на коронавирус, включая один в Тибетском автономном районе. В провинции Хубэй зафиксировано 26 смертей и еще 25 — в провинции Хэнань.

В настоящее время медики отслеживают состояние 65 537 человек, имевших тесный контакт с зараженными. Из них 1604 были отправлены домой и еще 59 990 человек по-прежнему распложены в больницах.