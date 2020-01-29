Москва, , 04:16 — REGNUM Новый тип коронавируса может появиться в РФ уже в середине февраля. Об этом рассказал заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний «НМИЦ ФПИ» Минздрава профессор Владимир Чуланов, 28 января сообщает «Фармацевтический вестник».

Также Чуланов оценил как высокую вероятность появления вируса на территории РФ. Однако, несмотря на высокие риски завоза вируса, угроза его распространения в России достаточно низкая. Это связано с тем, что в РФ предпринимаются усиленные меры контроля на границах, подготовили набор средств для надежного выявления заболевания, а также работают над созданием вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай заболевания новым типом коронавируса был выявлен в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. В настоящее время в КНР число заразившихся достигло 5 515 человек, а количество умерших от последствий болезни составляет 131 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В городах Китае почти на 50% упал автомобильный поток в связи с эпидемией