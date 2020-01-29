Токио, , 04:15 — REGNUM Ещё один чартерный рейс для эвакуации своих граждан из китайского города Уханя из-за коронавируса направит вечером 29 января правительство Японии. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По информации агентства, первый рейс с около 200 гражданами Японии на борту, уже вылетевший из Уханя, скоро должен приземлиться в аэропорту Токио. А всего о желании эвакуироваться из Уханя заявили около 650 человек, в основном сотрудников представительств японских компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, после решения вопроса об эвакуации с МИД Китая, вечером 28 января Япония направила в Ухань первый чартерный рейс для эвакуации своих граждан.

Напомним, что из-за вспышки Коронавируса в Китае, которая распространилась из города Ухань провинции Хэбэй, целый ряд городов Поднебесной были частично или полностью закрыты для въезда и выезда.

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