Красноярск, 29 января 2020, 03:55 — REGNUM Случаев выявления коронавируса в Красноярском крае нет, сообщили ИА REGNUM в министерстве здравоохранения региона.
По данным минздрава, подписан региональный план по предупреждению завоза и распространению коронавирусной инфекции на территории края.
Все службы готовы к возможному появлению нового вируса в регионе. Роспотребнадзор организовал двойной контроль. Прибывающие пассажиры проходят проверку тепловизором на борту самолёта и в здании аэропорта.
В референс-центрах имеется возможность диагностики на коронавирус.
«Хотела бы обратить внимание — в 12 странах мира, где есть зарегистрированные случаи завоза коронавирусной инфекции, в окружении больных не выявлено ни одного нового случая заболевания», — прокомментировала главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава Красноярского края Елена Тихонова.
По словам Тихоновой, это позволяет говорить о том, что «повода для тревожных настроений быть не должно, ситуация контролируемая».
Что касается гриппа и ОРВИ, в регионе сохраняется неэпидемический уровень заболеваемости.
Как сообщало ИА REGNUM, от нового коронавируса в Китае, по последним данным, умер 131 человек. Число заболевших исчисляется тысячами.
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