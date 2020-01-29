Красноярск, , 03:55 — REGNUM Случаев выявления коронавируса в Красноярском крае нет, сообщили ИА REGNUM в министерстве здравоохранения региона.

По данным минздрава, подписан региональный план по предупреждению завоза и распространению коронавирусной инфекции на территории края.

Все службы готовы к возможному появлению нового вируса в регионе. Роспотребнадзор организовал двойной контроль. Прибывающие пассажиры проходят проверку тепловизором на борту самолёта и в здании аэропорта.

В референс-центрах имеется возможность диагностики на коронавирус.

«Хотела бы обратить внимание — в 12 странах мира, где есть зарегистрированные случаи завоза коронавирусной инфекции, в окружении больных не выявлено ни одного нового случая заболевания», — прокомментировала главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава Красноярского края Елена Тихонова.

По словам Тихоновой, это позволяет говорить о том, что «повода для тревожных настроений быть не должно, ситуация контролируемая».

Что касается гриппа и ОРВИ, в регионе сохраняется неэпидемический уровень заболеваемости.

Как сообщало ИА REGNUM, от нового коронавируса в Китае, по последним данным, умер 131 человек. Число заболевших исчисляется тысячами.

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