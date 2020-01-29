Пекин, , 03:50 — REGNUM Власти Китая пообещали наказывать всякого, кто будет устанавливать несанкционированный блокпосты и КПП, мешая передвижению пассажиров и транспорта, сообщает 28 января агентство Синьхуа.

В Министерстве общественной безопасности Китая отметили, что контроль и сдерживание коронавируса является высшим приоритетом для властей страны, в связи с этим в Поднебесной было объявлено чрезвычайное положение.

Работа в рамках режима ЧС подразумевает мониторинг и ранее выявление случаев заражение, а также экстренную госпитализацию больных с изоляцией их от окружающих и прежде всего от их тесных контактов.

Соответствующий контроль должен осуществляться на всех вокзалах, станциях, портах, терминалах и аэропортах. Власти должны при этом обеспечивать быстрое и безопасное прохождение транспорта эпидемиологического контроля и не чинить при этом лишних препятствий.