Владивосток, , 04:54 — REGNUM В Анучинском районе Приморья охотоведы обнаружили двух замёрзших мёртвых гималайских медвежат, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В приморском нацпарке «Земля леопарда» егеря задержали группу браконьеров

Нетипичная картина предстала перед охотоведами: обычно самки медведей не бросают своих детёнышей, которым несколько недель от роду. Почему их бросила мать, теперь будут природоохранные службы, пишет паблик АрсТВ.

Как сообщало ИА REGNUM, в национальном парке «Земля леопарда», который расположен на юге Приморья, сотрудники государственного охотнадзора задержали группу браконьеров.