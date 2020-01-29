Ухань, Китай, , 03:44 — REGNUM Около 6 тысяч медицинских работников направлены в провинцию Хубэй, эпицентр эпидемии вирусной пневмонии нового типа, изо всех регионов Китая, сообщает 28 января Синьхуа со ссылкой на официального представителя Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Цзяо Яхуэй.

Более тридцати групп общей численностью в 4 тысяч 130 медработников уже прибыли в Ухань и другие центры провинции. Ещё около 1 тысячи 800 специалистов ожидаются в ближайшие сутки. Первые группы были направлены в Хубэй из Шанхая и провинции Гуандун.

В настоящее время в Хубэе зафиксирован более 2,7 тыс. случаев заражения новым коронавирусом.