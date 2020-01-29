Москва, , 03:34 — REGNUM Более 870 тыс. упаковок снюса изъяли российские полицейские совместно со специалистами Роспотребнадзора в ходе проверок в торговых точках, реализующих некурительную никотиносодержащую продукцию. Об этом 29 января сообщили в пресс-службе МВД России.

«Проведено свыше 39 тыс. проверок данной категории (продукции)», — отметила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Она добавила, что проверки проводились во всех субъектах России.

Напомним, в конце 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил МВД РФ и Роспотребнадзору совместно с Генеральной прокуратурой РФ и Следственным комитетом РФ провести внеплановые проверки торговых точек для предотвращения продажи снюса.

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