Пекин, , 03:20 — REGNUM Бюро управления дорожным движением при Министерстве общественной безопасности КНР выпустило уведомление с рекомендацией гражданам ограничить свое перемещение по дорогам, дабы способствовать борьбе с эпидемией коронавируса, сообщает 28 января агентство Синьхуа.

На пятый день недельных празднеств в Поднебесной по случаю Весеннего фестиваля или Нового Года по лунному календарю, общий дневной автомобильный трафик в Китае снизился на 46,87% в годовом исчислении, сообщили в бюро. Также отмечается, что по состоянию на 17:00 пекинского времени не было зафиксировано ни одного ДТП с более чем пятью погибшими или длинных автомобильных пробок.

Свыше 190 сотрудников полиции по всему Китаю направлены на обеспечение дорожной безопасности и на оказание помощи в транспортном секторе в рамках борьбы с эпидемией нового коронавируса в стране.