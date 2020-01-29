Магадан, Магаданская область, , 04:53 — REGNUM В правительстве Магаданской области обсудили меры, направленные на противодействие проникновению коронавируса на территорию региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе области.

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Руководитель управления Роспотребнадзора по Магаданской области Светлана Корсунская доложила, что в Магадане существует всего два пункта пропуска через государственную границу, которые находятся в аэропорту и морском порту. Перевозки пассажиров и грузов в Китай или из Китая через эти пункты напрямую не осуществляются. Для проверки пассажиров пункты пропуска оснащены тепловизорами. Сотрудники получили четкие инструкции о порядке действий при обнаружении признаков коронавируса у проверяемых пассажиров.

«Сейчас не зарегистрировано ни одного случая РФ, но медики прогнозируют попадание вируса на Дальний Восток ориентировочно в середине февраля. Нужно быть готовым к возможным заражения», — сообщила Светлана Корсунская.

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших от коронавируса в Китае достигло 131 человека, ещё 5 515 признаны заболевшими.